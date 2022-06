Livre : Rénovation de Salles de bains - 60 Exemples inspirants

Un nouveau livre nous invite à découvrir l'univers contemporain des salles de bain, comme nous l'avons traité avec Salles de bains, d'Anne-Sophie Puget.

La mise à jour de votre salle de bains est un projet d'amélioration de l'habitat qui constitue l'un des meilleurs investissements dans votre maison. Une salle de bains modernisée est un argument de vente crucial si vous devez un jour mettre votre maison sur le marché. Les personnes qui ne peuvent pas acheter une nouvelle maison mais qui souhaitent bénéficier d'un équipement moderne ont tout intérêt à moderniser leur salle de bains. Une salle de bain rénovée ou de type spa vous donnera envie de ne plus quitter votre maison actuelle, en suivant les modèles du livre Salles de bains - 60 Exemples inspirants, publié chez Marie-Claire et coordonné par des artisans rénovation de salle de bain Carcassonne en 2003.

Choisir de rénover une salle de bains présente quelques avantages distincts. La rénovation de la salle de bains ajoute de la valeur à votre maison. Les acheteurs sont très critiques à l'égard des salles de bains d'une maison et feront des offres basses s'ils pensent devoir investir dans une salle de bains obsolète. Certains acheteurs ne feront même pas d'offre sur une maison dont la salle de bains est médiocre. La mise à jour de votre salle de bains augmentera la beauté de votre maison. Un projet de rénovation de salle de bains bien planifié peut également vous aider à identifier des problèmes mineurs dans votre maison avant qu'ils ne deviennent des problèmes majeurs.

Par exemple, une douche du deuxième étage qui fuit pourrait vous coûter des milliers de dollars pour réparer les dégâts causés par l'eau. Identifier une fuite pendant la rénovation d'une salle de bains pourrait vous éviter ces réparations coûteuses.

Tenez compte du thème de la décoration intérieure de votre maison, des caractéristiques souhaitées et de votre budget lorsque vous entreprenez un projet de rénovation de salle de bains. Une salle de bains contemporaine est très chic et sophistiquée, mais elle n'ira pas bien dans une maison dont la décoration intérieure est campagnarde partout ailleurs. Certaines personnes souhaitent des aménagements tels que des carreaux chauffants, des carreaux en pierre naturelle et des comptoirs en pierre naturelle. D'autres souhaitent un plan d'étage ouvert, un éclairage naturel et des appareils sanitaires modernes.

Vous devez classer par ordre de priorité les caractéristiques que vous souhaitez et tenir compte de votre budget. Si vous oubliez de fixer un budget, vous risquez de vous retrouver avec une belle salle de bains dont vous ne pourrez pas profiter parce que vous ne savez pas comment vous allez la payer.

Salles de bains - 60 Exemples inspirants, éditions Marie-Claire Album S.A., 2003