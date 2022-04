Livre d'art décoratifs : Salles de bains, d'Anne-Sophie Puget

La salle de bains est un lieu intime par nature. Les gens s'y dénudent. Ceux qui ont le sens du design peuvent faire ressortir le caractère romantique de cette intimité en choisissant des objets d'art romantiques pour la salle de bains. Selon le livre Salles de bains, d'Anne-Sophie Puget, l'une des façons les plus simples de commencer est de choisir quelques couleurs et de s'y tenir, qu'il s'agisse d'un rose doux souligné par de l'argent, d'un jaune subtil accentué par de l'or, ou d'un noir et blanc austère avec des éclats de satin rouge ou violet.

Une salle de bains parée d'œuvres d'art décoratives romantiques doit donner l'impression d'un câlin doux et séduisant dès que quelqu'un y met les pieds. Les couleurs jouent un rôle important dans l'effet romantique, tout comme le type de revêtements muraux. Des murs fades peuvent devenir artistiques en utilisant des pastels doux et des éponges de mer pour les peindre. Ceux qui préfèrent se concentrer sur l'œuvre d'art peuvent laisser les murs d'un blanc doux mais choisir un fer forgé saisissant ou d'autres pièces spectaculaires pour décorer, comme le fait cet artisan rénovation de salle de bain à Foix. Romantique signifie souvent simple. Ceux qui optent pour des œuvres d'art décoratives romantiques ne doivent pas surcharger. Les salles de bains sont généralement de petite taille et toute surabondance risque de les rendre plus étroites qu'un câlin doux et séduisant.

L'art romantique de la salle de bains peut inclure, sans s'y limiter, des peintures, des illustrations et d'autres objets d'art mural qui dégagent une atmosphère romantique. Il peut s'agir de décors bucoliques, de doux motifs floraux et de cœurs, cœurs, cœurs. Les objets en forme de cœur, des miroirs aux tapis de douche, peuvent également ajouter une touche de romantisme à la salle de bains. Les volutes murales en fer, les appliques murales, les étagères décoratives, les bougeoirs, les cadres de miroir et d'autres accessoires en fer forgé délicats mais saisissants sont une autre façon d'ajouter une touche de romantisme à la pièce.

Salles de bains, d'Anne-Sophie Puget,éditions Charles Massin, 2005