Qu'est ce qui influence les choix éducatif ? - suite

Ils sont en fonction de ce que veut préserver une société.



-L'idée de l'avenir que se fait une société influence et le moyen et le contenu. L'avenir doit-il reproduire le passé ou doit -il évoluer ?



-Dépend de l'idée de "l'homme parfait", par exemple: chez les Hébreux c'est l'homme vertueux, pieux, chez les Athéniens c'est l'harmonie de la perfection morale et physique, chez les romains c'est le soldat vaillant docile à la discipline; chez les Gaulois aussi.



-La religion



Par exemple: l'Eglise catholique au moyen age, surtout par l'intermédiaire des monastères, le protestantisme sous la troisième république.



-La philosophie qui avec son étude de la pensée de l'homme, va donner des pistes de recherche, Socrate, Platon, Aristote, J. J. Rousseau sont des philosophes qui ont influencé les courants éducatifs. Sans parler de livre de philosophie contemporaine : avec des notions abordées comme la liberté, la morale, le respect de soi et des autres. La rencontre avec soi même et les autres.



Les autres disciplines humaines aussi influencent car elles permettent de mieux connaître l'enseigné.



-Les sciences et les techniques, la médecine, les soins apportés aux enfants par l'hygiène, la physiologie, qui a permis une meilleure connaissance de la façon dont l'élève fonctionne. La découverte de la lampe à pétrole qui a permis aux enfants de travailler le soir...