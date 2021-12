Livre : Piscines écologiques, de Franke Wolfram

Parce que la piscine s'est très fortement démocratisée ces dernières années, Franke Wolfram a écrit un livre sur les modèles les piscnes écologiques les plus fiables, les plus pratiques et les plus robustes.

Kit piscine polystyrene

La structure du kit polystyrene est constituée par des blocs coffreurs en polystyrène haute densité, qui s'emboîtent les uns dans les autres et se découpent au besoin avec une scie à bois. Ils peuvent accueillir en standard l'un de ces quatre systèmes de filtration : la filtration traditionnelle, une filtration hors-bord, un mur filtrant ou un escalier filtrant balnéo.

sur le site https://www.produits-piscines.fr/bloc-a-bancher-polystyrene-piscine.html vous trouverez les informations sur les blocs polystyrène à bancher et sur le principe de montage de la piscine sur cette page, au-dessous des prix.

Quelle fiscalité pour votre piscine

Les piscines sont aussi taxables au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties conformément aux articles 1380 et 1381 du CGI stipulant « la taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés sises en France, ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions ».

Cependant, il est important de souligner que seules les piscines nécessitant la construction d'un cadre maçonné sont concernées ; ne sont donc pas imposables les structures en matériaux composites ne nécessitant qu'un simple creusement.

La fiscalité peut donc influer également sur le choix de votre piscine.

Piscines écologiques, de Franke Wolfram , Eugen Ulmer Eds, 2006