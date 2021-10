lecture de : L'indispensable pour entretenir sa piscine, de R Belmas

Au chlore, au sel, avec ou sans la bâche... De petites astuces d'entretiens au quotidien vous permettront d'alléger la facture selon le livre "L'indispensable pour entretenir sa piscine" écrit par R. Belmas technicien en devis construction de piscine à Perpignan

Je n’attends pas le dernier moment

Pour ne pas se ruiner en entretien, mieux vaut entretenir sa piscine tout au long de l’année, même en hiver , de mettre un bon produit d’hivernage pour éviter de la vider et en la faisant tourner deux ou trois heures par nuit au plus froide de l’hiver, ça évite que l’eau ne soit verte quand vous débâcherez. Ou en mettant un produit d’hivernage et en couvrant sa piscine, on met moins d’eau dans sa piscine .

Chlore, sel, oxygène… Chacun sa méthode

Pour tuer les bactéries et garder une eau couleur lagon, à chacun ses préférences. l’oxygène actif ! « Cela fait cinq ou six ans que j’ai abandonné chlore et sulfate d’alumine et PH +- pour l’oxygène actif. Ça me coûte environ 250 € pour la saison, mais quelle tranquillité, cela ne me demande qu’une intervention toutes les 2 ou 3 semaines et me garantit une qualité d’eau extra sans aucune odeur ! ». Autre astuce pour alléger la facture : quand l’été arrive, on peut mixer en entretien entre du chlore de haute qualité et du chlore que l’on trouve en grande surface un peu moins cher mais aussi efficace. On conseille le sulfate de cuivre comme anti-algues, le top, pas cher !

Je bâche, je débâche

Le meilleur ami de votre piscine : c’est une couverture ! ça implique moins de nettoyage, une fois tous les 15 jours au lieu de deux fois par semaine, ça réduit aussi la quantité de produits d’entretien, et il y a moins d’évaporation de produits et d’eau. Ainsi il faut vraiment penser à couvrir sa piscine en été la nuit pour éviter de trouver trop d’insectes et autres en train de barboter .

