Le feng shui : architecture, philosophie

Un peu d'histoire

En chinois, feng signifie "vent", shui, "eau". Si le vent représente le souffle de vie, l'eau est bien son élixir. Ces deux éléments forment la base de notre force de vie (ou énergie, le Chi).

Il y a 3000 ans, l'Empereur Fuxi créé les 8 trigrammes originels du Yi King, posant ainsi les fondements du feng shui. En effet, les deux méthodes partagent l'application des principes opposés mais complémentaires du yin et du yang (énergie féminine, sombre.../énergie masculine, brillante...)

A l'origine, le feng shui est un bien curieux mélange : divination et rituels magiques ainsi que culte des ancêtres. Plusieurs dynasties impériales permettront le développement de cette discipline à laquelle se greffent bien des récits légendaires...

Autour de l'an 1000, on utilise le feng shui pour choisir le lieu de sépulture de ses ancêtres afin d'assurer leur bonheur éternel et de garantir une vie heureuse à ceux qui restent...



Deux théories anciennes toujours d'actualité

Si vous avez besoin d'un conseil en feng shui, votre consultant suivra certainement les préceptes d'une de ces deux écoles :

L'Ecole de la Boussole (Lo'Pan, boussole en chinois) s'appuie aussi sur des calculs d'astrologie chinoise liant habitat et habitant. Selon une légende, la boussole aurait été donnée à l'Empereur Jaune (2700 av J-C), qui s'était perdu dans la montagne en poursuivant un bandit...Cette méthode très complexe est néanmoins connue pour ses excellents résultats.

L'Ecole de la Forme, suit le principe du Ba-Gua, l'octogone du feng shui, qui divise l'espace en 9 sections. Cette figure géométrique utilise la sagesse du Yi King et l'applique aux lieux d'habitation. Ces procédés, plus adaptables à la vie moderne, sont les plus couramment utilisés par les praticiens occidentaux, par exemple des architectes utilisent le feng shui de la chambre ou aménagent les pièces d'une maison en fonction du feng shui.. .