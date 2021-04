Esotérisme : le monde des Templiers et des Hospitaliers avec l'Abbaye de Gellone

Pendant les vacances d'Avril, visite d'un haut lieu de l'ésotérisme : L'Abbaye de Gellone...



Un lieu hautement symbolique de ce passé où nous puisons nos racines, entre Templiers et des Hospitaliers. Un lieu refuge pour passionnés de romans ésotériques du genre Da Vinci code... L'Abbaye de Gellone fût édifiée dans la seconde moitié du XIe siècle à Saint-Guilhem-le-Désert .

En moins de cinquante ans, se dressa alors, devant les yeux émerveillés des pèlerins éblouis, l'ensemble abbatial.



Forcés de vaincre des difficultés naturelles, les bâtisseurs feront preuve d'une grande ingéniosité. Au final, cet édifice du premier Art Roman Languedocien se révèle d'une rare harmonie et d'une grande rigueur.



Traversant les siècles, oubliée de tous et abandonnée dans ce lieu sauvage et reculé, l'abbaye lutta contre les outrages du temps et de l'histoire. Le premier coup porté fut la nomination à partir de 1465 d'abbés qui étaient évêques de Lodève et dont le seul but était de tirer le plus grand profit de cette abbaye.



Déjà endommagé par le sac des protestants en 1569, cet ensemble monumental fut sauvé de la ruine grâce à l'oeuvre de la congrégation de Saint-Maur qui y demeura jusqu'à la Révolution.



Le cloître fut hélas définitivement détruit par l'oeuvre d'un maçon qui le vendit pierre à pierre à un notable d'Aniane passionné d'Art Roman. Après bien des péripéties, le cloître finit par traverser l'Atlantique et se trouve désormais au "Cloister Museum de New-York".



Voilà 29 ans que l'association "les Amis de Saint-Guilhem" organise un festival de musique pour la restauration de l'orgue et la mise en valeur de l'abbatiale. L'orgue de Saint-Guilhem construit peu avant 1789 par J.P. Cavaille, est l'un des plus merveilleux témoins de la facture d'orgue Française.



Chaque été les meilleurs organistes viennent magnifier la beauté de ses timbres et nous offrent les chefs-d'oeuvres d'un passé revisité.

L'Abbaye de Gellone est inscrite au Patrimoine Mondial de l'UNESCO.