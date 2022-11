Best seller HISTOIRE :Les intellectuels au Moyen Age de Jacques Le Goff

Voici le compte-rendu d'un best-seller en Histoire : Les intellectuels au Moyen Age de Jacques Le Goff :



Le XIIIe siècle est celui de la naissance des universités. Corporations universitaires et études s’organisent, se structurent un peu partout en Europe : à Paris pour les arts libéraux et la théologie, à Montpellier pour la médecine, à Bologne pour le droit... Puis partout ailleurs en Europe, le mouvement de fondation d’université se prolongeant au XIV et même au XVe siècle vers le nord et l’est. Les maîtres et les pouvoirs s’affrontent, les étudiants plus ou moins sérieux vagabondent sur tout le continent alors que les universités s’arrachent les privilèges octroyés par les rois ou mieux, les papes.

La période du XIVe-XVe siècle est celle de la maturité mais aussi d’une certaine sclérose des institutions universitaires. Le renouveau vient avant tout des collèges, comme le collège de Sorbon à Paris qui constituera la Sorbonne, établissements fondés par des membres de l’élite politique, prévus pour accueillir un nombre précis d’étudiants défavorisés qui y étaient nourris et logés. Ceux-ci, en plus petit nombre, reçoivent un enseignement qui sera plus réceptif aux nouvelles conceptions humanistes apparaissant en Italie ainsi qu’en Provence. L’humaniste devient alors la figure dominante du monde intellectuel. A la différence de nos maîtres urbains et de nos universitaires fiévreux, qui écrivaient pour tous et vivaient dans le bouillonnement grouillant des quartiers étudiants que l’on peine aujourd’hui à se représenter, celui-ci écrit pour des initiés. Le milieu de l’humaniste, c’est celui du groupe, de l’Académie fermée et quand le véritable humanisme conquiert la ville, il ne s’enseigne pas à l’Université mais dans ces institutions qui progressivement sont réservées aux élites, les collèges comme le Collège des lecteurs royaux à Paris, futur Collège de France. Du monde de la ville on est passé au monde de la cour.

Différents intellectuellement, les humanistes sont encore plus éloignés socialement des intellectuels médiévaux.

Jacques Le Goff, Les intellectuels au Moyen Age, Le Seuil, collection Points, Paris, 1985, 224 p.